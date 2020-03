L'anime Haikyu! To The Top torna a mostrarsi con una nuova key visual

Nel corso di questi ultimi mesi abbiamo spesso parlato di Haikyu!! To The Top, la tanto chiacchierata quarta stagione della serie animata tratta dal manga - a tema sportivo - concretizzatosi grazie al lavoro di Haruichi Furudate, opera che fin dal primissimo volume è riuscita a conquistare milioni e milioni di lettori.

Dopo una lunga e per molti stressante attesa, la produzione è infine approdata sui piccoli schermi del pubblico, con una prima parte della stagione conclusasi proprio in questi giorni tra gli apprezzamenti dei fan, i quali si sono lasciati andare a numerosi complimenti sui social. Ora bisognerà però attendere fino all'estate 2020, più precisamente a luglio - per il momento non abbiamo ancora un giorno specifico -, mese in cui la seconda metà della produzione tornerà sotto i riflettori con una nuova mandata d'episodi.

Insomma, sarà necessario attendere ancora un po' prima di poter vedere come andranno concludendosi le vicende narrate nell'anime - con le ultime puntate di Haikyu!! che avevano anche messo in mostra un atteso personaggio - e i fan sembra non vedano l'ora di scoprire come proseguirà la storia. Ebbene, per festeggiare la conclusione della prima metà dell'opera, lo staff al lavoro sull'anime ha rilasciato una nuova key visual dedicata alla serie, immagine visionabile a fondo news e attraverso la quale è possibile vedere il ricco cast di personaggi che torneranno a mostrarsi con le future puntate.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente sono stati annunciati vari eventi pensati per festeggiare l'anniversario di Haikyu!!.