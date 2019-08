L'anime Hello World vedrà il sopraggiungere di un secondo adattamento manga

Il sito web Shonen Jump+ di Shueisha ha ufficialmente annunciato che Hello World, pellicola anime diretta da Tomohiko Ito, vedrà il sopraggiungere di un secondo adattamento manga targato Rippo Inukai. Il nuovo spin-off verrà lanciato su Shonen Jump+ il 9 agosto.

Il primo adattamento manga dell'opera, realizzato da Manatsu Suzuki (Lostorage conflated WIXOSS) e Yoshihiro Sono (Tokyo Ghoul, Kabaneri of the Iron Fortress) è stato pubblicato il 19 luglio, per un totale di due capitoli rilasciati. Il film uscirà invece in Giappone il 20 settembre e il director sarà affiancato dalla società Graphinica - la quale si occuperà di tutta la parte animata - e attualmente sono stati annunciati tre membri del cast, ovvero:

Takumi Kitamura come Naomi Katagaki, uno studente di 16 anni che vive a Kyoto ed è membro del comitato della biblioteca studentesca.

Tôri Matsuzaka come Katagaki Naomi, ovvero un Naomi Takagaki del futuro (di circa 10 anni) tornato indietro nel tempo per incontrare il sé stesso del passato.

Minami Hamabe come Ruri Ichigyou, compagna di classe di Naomi e anch'essa membro del comitato della biblioteca.

L'opera sarà ambientata in una Kyoto del 2027, permettendoci di vedere luoghi tipici della zona come il cammino del Fushimi Inari e il tempio Kamo. Al centro della sceneggiatura vi sarà la tematica dei viaggi nel tempo, con una sceneggiatura che viene descritta come la storia che nessuno aveva mai visto prima e legata al ritrovare sé stesso. Ito (franchise di Sword Art Online, ERASED) è stato posto come director del film, il tutto affiancato da Graphinica (Espulso dal Paradiso). Mado Nozaki (serie di romanzi di Bablyon, KADO - The Right Answer) si sta occupando della sceneggiatura e Yukiko Horiguchi (K-ON !, Lucky Star, Tamako Love Story) sta lavorando al character desing.