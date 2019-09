L'anime Hi Score Girl II si è mostrato in un nuovo trailer

L'account Twitter ufficiale dedicato a Hi Score Girl, anime tratto dal manga di Rensuke Oshikiri, ha pubblicato un nuovo e interessante video promozionale legato alla seconda stagione dell'opera. Il video prende in giro un certo triangolo amoroso mentre la storia si muoverà verso la lotta finale nell'amore e nei giochi.

Il video permette anche di ascoltare un primo estratto della nuova opening theme dell'opera, intitolata "flash" e composta da Sora Tob Sakana. Hi Score Girl e YMCK stanno inoltre collaborando a un mini-gioco in pixel-art dedicato al franchise che sarà messo in vendita in una data ancora non specificata.

L'account Twitter ha inoltre pubblicato un video promozionale - visionabile cliccando sulla fonte presente a fondo news - per gli episodi dal 13 al 15 della prima stagione. Queste puntate hanno debuttato in home video a marzo e saranno trasmessi in televisione dal 5 al 19 ottobre, prima della premiere della seconda stagione, fissata per il 26 ottobre. La seconda stagione sarà composta da nove episodi e verrà presentata in anteprima su Tokyo MX il 25 ottobre, prima di debuttare più tardi su MBS e BS11. La serie verrà inoltre resa disponibile in streaming su Netflix. Gli episodi della prima stagione, dal 13 al 15, faranno invece il loro debutto televisivo su Tokyo MX il 4 ottobre, e andranno poi in onda su MBS e BS11.

Secondo quanto annunciato, lo staff della prima stagione precedente tornerà anche per questa nuova serie, ma Yūya Hatano sostituirà Eri Sekido come regista per la modellistica dei personaggi. Il cast visto nella prima stagione tornerà invece in toto anche questa volta. Yoshiki Yamakawa (Hells, Kill Me Baby, Little Busters!) è stato posto alla direzione dell'opera, il tutto affiancato al J.C. Staff. Tatsuhiko Urahata (Hajime no Ippo, Saki, Tsuredure Children) si occuperà della composizione della serie mentre Michiru Kuwabata (Penguin no Mondai, Danchi Tomoo) sta lavorando al character design. Yūsuke Suzuki è il direttore della CG, Yoko Shimomura (Street Fighter II, Final Fight, Final Fantasy XV, Napping Princess) sta componendo la musica e Yuji Matsukura è stato accreditato per la supervisione del lavoro d'animazione. Tomoyasu Sakakibara (Monster Strike The Movie, Black Butler: Book of the Atlantic) è invece accreditato come produttore della CGI e Shogakukan Music & Digital Entertainment è accreditato per la CGI.

La prima stagione è stata trasmessa in televisione in Giappone nel luglio 2018, mentre Netflix ha iniziato a trasmettere l'opera in streaming nel resto del mondo dal 24 dicembre 2018. Gli episodi dell'opera sono stati resi disponibile informato DVD e Blu-ray dal 20 marzo insieme a un manga da otto pagine realizzato da Oshikiri. Nel caso in cui foste interessati, sulle nostre pagine potete leggere la recensione dell'opera.

La storia del manga ha inizio nel 1991, durante l'apice del boom del titoli picchiaduro in 2D. Haruo della prima media trascorre praticamente tutta la giornata in una sala giochi nella parte più squallida della sua città, ignaro del mondo che lo circonda. Tuttavia, in un giorno come tanti altri, mentre il nostro protagonista si sta divertendo nella sua sala giochi, finisce con l'incontrare Akira, una sua benestante compagna di classe con ottimi voti. La ragazza potrebbe sembrare fuori posto in un simile edificio, ma in realtà è una giocatrice d'alto livello che riesce a sconfiggere Haruo su Street Fighter II, lasciando quest'ultimo senza parole.