Quali sono gli anime horror preferiti dai fan? La classifica di IMDB

Presto sarà Halloween e quale miglior momento per godersi una serie horror. Il sito web IMDB ha pubblicato la lista degli anime dell'orrore preferiti dai fan. E voi, siete d'accordo con questa classifica? Fateci sapere qui le vostre impressioni.

Terzo posto per Mononoke, la spin-off della serie Ayakashi – Japanese Classic Horror. Con una valutazione di 8,2, questa serie segue il "Venditore di Medicine" che si occupa di vari spiriti, chiamati mononoke. Usa la sua conoscenza del soprannaturale per respingere il mononoke finché non riesce ad apprendere la forma dello spirito (Katachi), la verità (Makoto) e il ragionamento (Kotowari).

Secondo posto a pari merito per Hellsing Ultimate con una valutazione del 8,3. Il vampiro Alucard, il suo padrone e la sua nuova pupilla cercano di proteggere l'Inghilterra da un folle Maggiore delle SS che intende iniziare a tutti i costi una guerra eterna con il suo esercito di vampiri.



Il primo posto lo detiene Kiseiju - L'ospite indesiderato, con una valutazione di 8,4 su 10. Il giovane Shinichi Izumi, studente di 17 anni, è parzialmente infettato da un parassita. Questi spaventosi mostri macellano e consumano completamente gli esseri umani e il loro obiettivo è proprio sterminare la razza umana. Shinichi deve imparare a coesistere con la creatura se vuole sopravvivere.