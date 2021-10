L'anime di Hunter x Hunter compie 10 anni: ecco una fantastica illustrazione celebrativa

La seconda serie anime di Hunter x Hunter, datata 2011, ha da poco festeggiato il decimo anniversario. In occasione di questo traguardo, sul prossimo numero della rivista giapponese Weekly Shonen Jump verrà pubblicata una magnifica immagine commemorativa che ritrae i principali protagonisti dell'opera di Yoshihiro Togashi.

Come anticipato dal Twitter @SugoiLITE, Shueisha intende celebrare nel migliore dei modi il decimo anniversario della seconda serie anime di Hunter x Hunter. La riedizione dell'anime classico verrà omaggiata nel prossimo numero di Shonen Jump con un artwork speciale. Che sia giunto il momento di rivedere Gon, Killua, Kurapika e Leorio in azione?

La serie anime in questione è terminata nel 2014, dopo tre anni di trasmissione. Riprendere con la messa in onda, però, pare attualmente impossibile, dal momento in cui la serializzazione del manga è ferma ormai da tempi record. Dopo diverse interruzioni frammentate, Togashi ha definitivamente messo in sospeso l'opera dal 2019: ben tre anni senza nemmeno un capitolo pubblicato. Nonostante ciò, Hunter x Hunter è ancora una delle opere più amate dalla commnity, che non perde la speranza di rivederne i protagonisti.

La speranza del fandom è che questa illustrazione celebrativa, probabilmente realizzata dallo stesso autore, riaccenda la fiamma in Togashi, che ha abbandonato Gon e compagni per via di problemi di salute cronici.

Vi ricordiamo che Hunter x Hunter 2011 è in italiano su VVVVID e vi lasciamo al misterioso annuncio che qualche mese fa illuse i fan.