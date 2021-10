L'anime di Hunter x Hunter festeggia 10 anni con questa illustrazione ufficiale

Sembra ieri, eppure sono passati tantissimi anni dall'arrivo dell'anime di Hunter x Hunter. E il riferimento non è alla prima serie animata, quella partita sul finire degli anni '90 e che divenne monca a causa del ritmo di pubblicazione di Togashi, ma all'anime del 2011 di Hunter x Hunter.

Proprio da qualche mese, l'anime di Hunter x Hunter del 2011 è disponibile su VVVVID e con questo gli spettatori italiani hanno potuto rivedere - o guardare per la prima volta - le avventure di Gon Freecs e degli altri cacciatori in questo pericoloso mondo. In Giappone però stanno preparando i festeggiamenti per questo importantissimo anniversario pubblicando un'illustrazione a tema Hunter x Hunter con tutti i suoi protagonisti.

Condivisa dalla pagina Twitter WSJ Manga, il poster di Hunter x Hunter mostra i due protagonisti principali, Gon e Killua, al centro con un 1 e uno 0 creati con il loro nen. Alle loro spalle ci sono invece i due vecchi compagni di squadra Leorio e Kurapika, che hanno ricevuto meno apparizioni durante la serie dalla fine dell'arco degli hunter, e poi il nemico di sempre Hisoka.

Anche il secondo anime si è concluso da diversi anni bloccandosi alla fine della saga dell'elezione del nuovo presidente dell'organizzazione Hunter. Togashi invece è ancora in pausa e quindi la pubblicazione di Hunter x Hunter è interrotta.