L'anime I Want to be Popular Just to You si mostra in un nuovo trailer

Il sito web ufficiale dedicato a Kimi dake ni Motetainda (I Want to be Popular Just to You), anime originale prodotto da AKB48 e da Yasushi Akimoto, ha pubblicato un nuovo video promozionale dedicato all'opera che permette di dare un primo ascolto al main theme della produzione, intitolato High School Princess".

Secondo quanto annunciato dalla società, i cinque membri principali del cast - Sōma Saitō, Kouki Uchiyama, Rikiya Tomizono, Yoshitsugu Matsuoka e Yuichiro Umehara - si occuperanno del main theme dell'opera impersonando i rispettivi personaggi. Il gruppo "High School Children" - Hiroshi Ishibashi, Keito Takahashi, Rui Tabuchi, Rikiya Tomizono e Tomoya Fukui - stanno facendo il loro debutto grazie al brano in questione. Il singolo con entrambe le canzoni uscirà il 30 ottobre.

L'anime sarà rilasciato il 25 ottobre 2019 e narra le gesta di cinque bei ragazzi delle superiori che hanno però dei tratti di sé stessi che non apprezzano. Attraverso alcuni eventi, si ritroveranno a essere guidati da una ragazza nella loro missione per vincere il concorso "Motemen Koshien" (Handsome Men at Koshien). I membri del cast per ora confermato sono i seguenti:

Sōma Saitō nei panni di Tokio Furuta

Kouki Uchiyama nei panni di Shigekazu Ashida

Rikiya Tomizono nei panni di Kōtarō Tojima

Yoshitsugu Matsuoka nei panni di Aki Sahashi

Yuichiro Umehara nei panni di Shun Gotōda

Yui Ishikawa nei panni di Sakiko "Horiko" Horinomiya

I doppiatori di debuttanti che lavoreranno all'opera sono Hiroshi Ishibashi, Keito Takahashi, Rui Tabuchi, Rikiya Tomizono e Tomoya Fukui, tutti annunciati come membri del cast dopo aver vinto alle audizioni dello show Kimi Mote Lodge. Il cast formerà il gruppo "High School Children".

Shun Kudō (Cross Ange, regista dell'episodio Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans) è stato posto come director dell'anime, il tutto affiancato da Signal.MD. Come precedentemente annunciato, Mari Okada (Maquia, anohana, The Anthem of the Heart) sta scrivendo la sceneggiatura mentre Yamako (HoneyWorks) si sta occupando del character design. Akiko Wabe e Nanami Higuchi stanno co-scrivendo la sceneggiatura con Okada. Majiro (Macross Delta, Kabukibu!, The Thousand Noble Musketeers) sta invece lavorando al processo d'animazione. Tra gli altri membri dello staff figurano:

Monitor Graphic Designer: Masato Matsune

Direttore artistico: Yoshimi Mineda

Color Key: Miho Tanaka

3D Director: Ryūsei Nakajima

Direttore compositivo della fotografia: Daiki Sugiyama

Montaggio: Yūki Honda

Direttore del suono: Yasunori Ebina

Cooperazione alla pianificazione: Vizm

Akimoto ha fondato il gruppo idol AKB48 nel 2005 per poi lanciare un sesto e ultimo gruppo idol gemello conosciuto come STU48 che si è mostrato al pubblico nell'estate 2017. Akimoto ha anche fondato il "gruppo rivale ufficiale" di AKB48, conosciuto come Nogizaka46, così come il suo gruppo spin-off Keyakizaka46. Akimoto e Okada hanno collaborato con Shoji Kawamori e Satelight nella realizzazione dell'anime di AKB0048. Akimoto ha fondato il gruppo idol 22/7, il quale è arrivato alla pubblicazione di quattro singoli (l'ultimo pubblicato il 21 agosto), tre dei quali affiancatati da video musicali in CG. Il progetto prevede anche il rilascio di una serie anime programma per per gennaio 2020 mentre nel maggio 2018 sono stati rilasciati vari video a tema dedicati ai personaggi del gruppo.