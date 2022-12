Tutti gli anime più importanti in arrivo nella primavera 2023: ecco quali sono

La stagione autunnale si sta per chiudere e, con essa, un prolifico 2022 per gli anime. Sono stati tanti i titoli al debutto, come My Dress-Up Darling, Chainsaw Man e Spy x Family, altri invece hanno visto un proseguimento con altre stagioni, come My Hero Academia. Ma cosa bisogna aspettarsi invece dal prossimo anno?

C'è già stato uno sguardo sull'inizio 2023 di Crunchyroll, ma ormai la stagione invernale è già ben definita. Con le rivelazioni degli ultimi giorni, tra annunci autonomi e Jump Festa 2023, si è invece delineato un quadro molto chiaro di ciò che sarà disponibile tra sei mesi. Vediamo quindi il palinsesto degli anime della primavera 2023 con i titoli più importanti. Ecco quali sono gli anime che debutteranno ad aprile 2023:

Dr. Stone New World - Stagione 3;

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Stagione 3;

Vinland Saga - Stagione 2 ;

; Hell's Paradise: Jigokuraku;

Mashle: Magic and Muscles;

Ranking of Kings - Episodio speciale;

Oshi no Ko ;

; Gundam: Witch From Mercury, Parte 2;

Edens Zero - Stagione 2;

The Ancient Magus' Bride - Stagione 2 ;

; Konosuba, Anime Spin-Off;

In Another World With My Smartphone - Stagione 2;

Kuma Kuma Kuma Bear Punch! - Stagione .

Sicuramente c'è molta attesa per la terza stagione di Demon Slayer, da non sottovalutare vista la qualità di Ufotable. Ma la prima stagione di Vinland Saga ha fatto anche rizzare le orecchie verso questo titolo, che però stavolta vede un altro studio, lo stesso di Jigokuraku - Hell's Paradise. Sarà quindi un 2023 parecchio carico per Studio MAPPA. Da non dimenticare neanche i debutti di Mashle di Oshi no Ko, oltre alla seconda stagione di EDENS ZERO di Hiro Mashima, autore di Fairy Tail. E voi quale attendete di più tra questi anime?