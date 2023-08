Quali sono gli anime più importanti dell'autunno 2023? Da Spy x Family a Tokyo Revengers

Il periodo delle vacanze estive è stato segnato da grandi ritorni e sequel attesi da tempo. Principale novità di questa calda stagione è stata la seconda stagione di Jujutsu Kaisen, che dopo un breve stop riprenderà la sua trasmissione nelle prossime settimane. Ma cosa ci attende nel futuro palinsesto? Ecco gli anime più attesi dell'autunno 2023.

Dopo una stagione segnata dall'arrivo di Bleach: Thousand-Year Blood War 2 su Disney+, fare meglio potrebbe essere difficile. Tuttavia, il palinsesto autunnale 2023 promette scintille, soprattutto a causa di due grandi e attesi ritorni, quelli di Spy x Family e Tokyo Revengers.

L'autunno 2023 ci porterà verso il debutto della seconda stagione di Spy x Family, con l'avventura della famiglia Forger che riprenderà l'adattamento da dove era stato interrotto in precedenza. Ma non solo, la serie debutterà anche al cinema con l'arrivo a dicembre di Spy x Family CODE: White.

Proseguirà anche Dottor Stone: New World – Parte 2, serie in arrivo dal 12 ottobre che metterà la parola fine alla terza stagione dell'anime. Grandissimo ritorno sarà quello di Tokyo Revengers con l'arco di Tenjiku. La terza stagione dell'avventura di Takemichi riprenderà a ottobre su Dinsey+.

Ci saranno poi diversi debutti:

Frieren: Oltra la fine del Viaggio (29 settembre);

(29 settembre); I diari della Speziale (ottobre 2023);

Undead Unluck (7 ottobre 2023);

(7 ottobre 2023); Ron Kamonoashi (2 ottobre 2023);

Shangri-La Frontier (1 ottobre 2023);

Under Ninja (6 ottobre 2023);

Pluto (26 ottobre 2023).

Il ricchissimo palinsesto estivo comprende inoltre altri due attesi ritorni, quello di The Ancient Magus Bride con la Stagione 2 e quello di The Seven Deadly Sins con il debutto dello spin-off I quattro Cavalieri dell'Apocalisse. Fateci sapere voi quali tra queste numerose serie anime seguirete.