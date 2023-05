Gli anime più importanti dell'estate 2023: scopriamo quali sono

Il ricchissimo palinsesto primaverile 2023 sta intrattenendo il pubblico con produzioni eccelse, quali, tra tutte, Oshi no Ko, Demon Slayer Stagione 3 ed Hell's Paradise - Jigokuraku. Gli anime dell'estate 2023 sono tuttavia destinati a oscurare l'attuale e bellissima stagione.

Al palinsesto estivo 2023 manca ancora qualche settimana, ma i riflettori sono già tutti puntati per le grandi produzioni che faranno il loro debutto. Ma quali sono gli anime più importanti in arrivo nell'estate 2023? Scopriamone dieci imperdibili:

Se amate il genere degli isekai, questa estate non potrete perdere Reborn as a Vending Machine, Now I Wander the Dungeon. Adattamento della novel scritta da Hirukuma nel 2016, racconterà la storia di una persona rinata come distributore automatico in un mondo parallelo.

Per coloro i quali amano gli horror, è invece in arrivo Dark Gathering. Tratto dal manga scritto e disegnato da Kenichi Kondo, sorprenderà il pubblico con la sua storia raccapricciante e inquietante.

Bungo Stray Dogs tornerà con la stagione 5 dell'anime. I membri dell'agenzia investigativa stanno sparendo uno a uno a causa di Kamui. Atsushi e gli altri, tuttavia, ritroveranno la speranza con l'aiuto di una vecchia conocescenza.

Arriverà Zom 100: Bucket List of the Dead, manga con cui gli spettatori affronteranno una apocalisse zombie.

In estate torneranno le vicende amorose di Rent-A-Girlfriend con la terza stagione animata. Una nuova ragazza arriverà a contendersi il cuore del protagonista.

Altra commedia romantica in arrivo è Masamune-kun's Revenge R. Masamune è stato scaricato da Aki poiché era in sovrappeso. Deciderà dunque di rimettersi in forma e riconquistarla per poi prendersi la sua rivincita.

Grande attesa per Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Stagione 2. L'adattamento della novel di Rifujin na Magonoste segue la storia di Rudy, a cui è concesso di reincarnarsi dopo una morte eroica.

La stagione estiva del 2023 ci riporterà Rurouni Kenshin. Classico di culto di fine anni Novanta, Kenshin il Vagabondo tornerà con una serie anime remake firmata Liden Films.

Jujutsu Kaisen Stagione 2 arriverà in estate tornando indietro nel tempo per raccontare la storia di un giovane Satoru Gojo e la sua relazione con il villain Geto. Ecco l'ultima immagine di Jujutsu Kaisen 2.

Forse meritevole del titolo di più atteso tra tutti, arriverà Bleach: Thousand-Year Blood War cour 2. L'opera leggendaria di Tite Kubo tornerà sugli schermi per proseguire l'adattamento dell'arco narrativo della Guerra Millenaria. Ecco una visual della seconda parte di Bleach: Thousand-Year Blood War.