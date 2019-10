L'anime In/Spectre si mostra in un nuovo video promozionale

Il sito web ufficiale dedicato a In/Spectre, anime tratto dal manga di Kyo Shirodaira e Chasiba Katase, ha pubblicato un nuovo e interessante video promozionale utile per visionare qualche nuova scena dell'opera è per ascoltarne l'opening theme, intitolata Monokone in the Fiction.

L'occasione è stata inoltre sfruttata per presentare alcuni nuovi doppiatori che andranno ad aggiungersi al cast di doppiaggio attualmente al lavoro sull'opera, ovvero:

Misato Fukuen nei panni di Saki Mihara

Sumire Uesaka nei panni di Karin Nanase

Kenji Hamada nei panni di Detective Terada

L'anime vede tra lo staff Keiji Gotoh come director, Noboru Takagi in qualità di responsabile della sceneggiatura e Takatoshi Honda come character designer e chief animation director. Secondo quanto annunciato, l'opera verrà trasmessa in Giappone nel gennaio 2020, seppur al momento non sia stata ancora definita una data precisa. In compenso, Crunchyroll sta co-producendo l'anime, il che fa ben sperare in una release sul servizio dedito allo streaming in simulcast con la release nipponica.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra di Kotoko, una ragazzina che dopo essere stata rapita da degli Yokai, viene trasformata in un'intermediaria tra gli spiriti e gli umani perdendo però nel processo un occhio e una gamba. Dopo anni passati in questa condizione, la ragazzi s'innamora però di Korou, giovane che possiede alcuni poteri curativi e a cui verrà offerta la possibilità di collaborare con la ragazza per evitare quello che potrebbe essere un terribile disastro.

L'opera cartacea di Shirodaira è stata lanciata da Katase nel 2011 ottenendo un ottimo successo in patria e venendo nominato per il miglior Shōnen Manga nella 42° edizione del Kodansha Manga Awards nel 2018, un risultato che ha successivamente portate all'annuncio ufficiale di un adattamento anime. Inoltre, durante l'Anime Expo 2019 è stata presentata in anteprima la prima puntata di In/Spectro.