Tutti gli anime isekai del 2024 riuniti in un unico, epico poster dall'altro mondo

In Giappone è stato recentemente diffuso un poster che ha acceso la fantasia dei fan: una collaborazione inedita che riunisce cinque serie isekai in uscita tra aprile e luglio. Un omaggio agli anime di questo tipo, che celebra il ritorno di un classico come That Time I Got Reincarnated as a Slime con la sua terza stagione, in arrivo ad Aprile.

Il 2024 vedrà l'uscita di diverse serie anime di alto livello, che promettono di entusiasmare gli appassionati di tutto il mondo. Tra i generi più attesi, l'isekai si conferma protagonista con una varietà di titoli e un'entusiasmante collaborazione che unisce alcune delle serie più promettenti dell'anno.

Oltre That Time I Got Reincarnated as a Slime, le serie raffigurate nel poster sono:

"As a Reincarnated Aristocrat, I'll Use My Appraisal Skill to Rise in the World"

"I Was Reincarnated as the 7th Prince so I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability"

"Quality Assurance in Another World"

"Wistoria: Wand and Sword"

Mentre i primi due titoli usciranno insieme alla terza stagione di That Time I Got Reincarnated as a Slime, le altre due serie verranno mandate in onda solamente in estate.

La collaborazione isekai del 2024 è un'occasione imperdibile per immergersi in questi mondi fantastici e scoprire nuove storie emozionanti. Con un cast di personaggi memorabili e territori immaginari da esplorare, questa line-up promette di intrattenere e appassionare gli spettatori di tutte le età.