Anime Isekai, ecco la top 10 delle serie preferite dai fan giapponesi

Isekai è un termine piuttosto chiaro. Letteralmente significa semplicemente "altro mondo", ma è anche diventato un'abbreviazione per descrivere un genere di anime in cui il personaggio principale, generalmente una persona comune nella nostra realtà, viene trasportato in un magico mondo alternativo di fantasia.

Naturalmente, la ragione per cui l'isekai ha assunto questo significato specifico per gli anime è che è diventato una delle categorie di anime più popolari. Ma un genere popolare è anche un genere affollato, quindi quali anime isekai sono il meglio del meglio? Questa è la domanda che il portale internet giapponese Goo Ranking ha posto ai suoi utenti, raccogliendo 2.225 voti per creare la seguente top 10.

10. Magic God Hero Legend Wataru (1,3% dei voti)

9. Aura Battler Dunbine (1,3%)

8. Digimon Adventure (1,8 %)

(1,8 %) 7. Fushigi Yugi (1,9%)

Anche se le serie isekai sono attualmente più in voga che mai, le radici del genere vanno in realtà piuttosto indietro, con la classifica 7-10 che include due serie, Wataru del 1988 e Dunbine del 1983, che precedono il boom della popolarità internazionale degli anime (anche se Wataru è arrivato oltreoceano quando il suo adattamento videoludico è stato ribattezzato come Keith Courage in Alpha Zones, e alcuni giocattoli Dunbine sono arrivati sul mercato nordamericano negli anni '80 senza la serie TV che li accompagnava).

C'è probabilmente spazio per un dibattito sul fatto che i regni digitali di Digimon si qualifichino tecnicamente come un isekai (qui altri anime che non forse sapevate fossero isekai), ma il mondo mistico di Fushigi Yugi all'interno di un libro conta sicuramente.

6. Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation (4,1%)

(4,1%) 5. Vita da Slime (4,8%)

Mushoku Tensei del 2021 e Vita da Slime del 2018 sono entrambi esempi di una tendenza isekai dell'era moderna in cui il personaggio principale non è un adolescente coraggioso, ma un adulto di mezza età che rinasce come parte del suo trasferimento nel mondo alternativo, dando loro un nuovo inizio per trovare uno scopo più profondo e realizzare il loro vero potenziale personale.

4. La Città Incantata (11,8%)

Come Digimon Adventure, il film vincitore dell'Oscar di Hayao Miyzakai non è un anime che viene subito in mente quando la maggior parte dei fan sente la parola "isekai". Forse questo ha qualcosa a che fare con il bagno che la protagonista Chihiro scopre e i suoi dintorni che non sembrano abbastanza grandi da costituire un intero mondo alternativo, o perché non è chiaro se questi luoghi eterei siano separati dalla nostra realtà o in qualche modo sovrapposti a essa.

Eppure, molti degli elementi necessari per una storia isekai sono lì, e se stiamo includendo La Città Incantata nel genere, per la natura di essere uno degli anime più celebrati di qualsiasi categoria, è ragionevole che sia vicino alla cima delle classifiche isekai.

3. Gate (15,2%)

Nella maggior parte delle storie isekai, è solo il personaggio principale, più forse qualche amico o rivale, che viene trasportato nel mondo alternativo. Il trasferimento è spesso involontario, e se e quando tornano nel nostro mondo, hanno difficoltà a convincere qualcuno a credere alle loro storie su ciò che è successo. Gate va nella direzione completamente opposta, rendendo un portale aperto tra il Giappone e un mondo fantastico una questione di pubblica conoscenza, e si concentra sulle implicazioni militari/difensive che questo avrebbe per le forze di autodifesa giapponesi.

2. The Twelve Kingdoms (19,1%)

Basato su una serie di romanzi, The Twelve Kingdoms è un esempio da manuale di narrazione isekai classica, con i suoi archi iniziali che seguono una liceale emotivamente in conflitto alle prese con il drammatico destino che la sta aspettando in un mondo pericoloso che sta ancora cercando di capire.

Un'epopea grandiosa e travolgente, Twelve Kingdoms ha il difetto che la storia dell'anime si ferma e non finisce, anche se con la serie TV del 2002 che copre solo una parte del contenuto dei romanzi all'epoca, e due nuovi romanzi pubblicati da allora, c'è un sacco di contenuto supplementare per i fan in cui affondare i denti.

1. Re:Zero - Starting Life in Another World (21,8%)

In cima alla lista c'è Re:Zero, che vanta un punto centrale della trama che davvero sfrutta il fascino della "seconda possibilità" che è al centro di molte serie isekai. Come parte della sua convocazione in un altro mondo, il NEET diventato eroe Subaru ottiene la capacità di riavvolgere il tempo a prima della sua morte ogni volta che viene ucciso, permettendogli di usare quella combinazione di esperienza e conoscenza per fare le cose meglio la volta successiva.

In ultimo, vi lasciamo con la stagione anime primaverile del 2022.