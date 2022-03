Anime Japan 2022: trailer per RWBY, The Witch e altri

Nella notte italiana, in Giappone si è svolto l'Anime Japan 2022, una delle più importanti manifestazioni del settore. Sul grande palco dell'evento, tra gli altri, sono stati pubblicati teaser e visual per RWBY, The Witch ed Engage Kiss.

Un leak aveva svelato in anteprima il nuovo anime di RWBY prodotto da Studio SHAFT. All'Anime Japan 2022, questo è stato confermato ufficialmente e mostrato in un primo un trailer. La prossima serie, in uscita nel corso dell'anno, prende il nome di RWBY: Ice Queendom, e vede il ritorno di Ruby, Weiss, Blake e Yang. Cast e staff resteranno gli stessi di sempre.

È stato poi presentato ufficialmente il nuovo progetto di Aniplex Project Engage. In collaborazione con Fumiaki Maruto, prende il titolo originale di Engage Kiss. L'uscita è schedata per l'estate del 2022, ed è stata promossa da una key visual che trovate in calce all'articolo.

Tra gli altri grandi protagonisti dell'Anime Japan 2022 troviamo anche The Witch. L'anime movie di Narita Satoko debutterà nei cinema giapponesi nella primavera del 2023. Il lungometraggio vanterà le animazioni di Production I.G. Ha trovato spazio anche l'annuncio della pellicola animata Angel Comes to Me. Questo film, basato sulla serie manga comica yuri scritta e illustrata da Nanatsu Mukuoki, arriverà in Giappone nell'autunno del 2022.