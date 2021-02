Attack on Titan 4: annuncio in programma per l'Anime Japan? Tutte le novità dell'evento

Dopo due anni di stop, è stato confermato il ritorno dell'Anime Japan, il più grande evento giapponese a tema anime e manga. La fiera si terrà al centro congressi "Tokyo Big Sight" dal 27 al 30 marzo 2021, e per l'occasione sono previsti una serie di interessanti annunci dedicati a diversi anime mainstream, tra cui Demon Slayer e L'Attacco dei Giganti.

La fiera sarà gigantesca, e per il momento sono stati confermati solo alcuni degli stage più importanti. L'evento si terrà sia dal vivo che online, con due giorni di apertura al pubblico (27 e 28 marzo) e due giorni esclusivamente in diretta streaming (29 e 30), dalle ore 10:00 alle 17:00 circa. Il prezzo dei biglietti per la visione online è di 3.800 yen (€30 circa) al giorno, o di 7.300 yen (€55 circa) per un bundle di due giorni.

Per quanto riguarda gli stage, al momento ne sono stati rivelati solo una manciata. Weekly Shonen Jump ha confermato la presenza di sei panel così suddivisi:

Demon Slayer - 27 marzo dalle 16:30 alle 17:05

World Trigger - 28 marzo dalle 9:00 alle 9:35

Dr. Stone - 28 marzo dalle 10:30 alle 11:05

Dragon Quest: Dai - 28 marzo dalle 15:00 alle 15:35

My Hero Academia - 28 marzo dalle 13:30 alle 14:05

Jujutsu Kaisen - 28 marzo dalle 15:00 alle 15:35

Secondo i primi rumors, Ufotable dovrebbe mostrare un nuovo trailer di Demon Slayer 2, mentre per Dr. Stone e Jujutsu Kaisen è possibile la conferma di rinnovo per una nuova stagione, visto che entrambi si concluderanno nel corso dell'ultima settimana di marzo. My Hero Academia invece avrà un ricchissimo "Super Stage" con la partecipazione delle voci di Deku, Bakugo, Todoroki, quindi è probabile qualche annuncio per il terzo film in uscita in estate.

L'annuncio più atteso comunque potrebbe avvenire il 28 marzo alle 16:30, data in cui prenderà il via il panel dedicato a L'Attacco dei Giganti. Per l'occasione parteciperanno Yuki Kaji (Eren), Yui Ishikawa (Mikasa), Marina Inoue (Armin), Hiroshi Kamiya (Levi), Yoshimasa Hosoya (Reiner), Natsuki Hanae (Falco) e Ayane Sakura (Gabi), e l'evento è programmato per il giorno in cui sarà trasmesso il finale di stagione. Se MAPPA ha intenzione di annunciare la seconda parte di stagione o un film conclusivo, non potrebbe esserci occasione migliore di questa.

E voi cosa ne pensate? Qual è il vostro annuncio più atteso? Fatecelo sapere con un commento!