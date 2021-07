L'anime di Jujutsu Kaisen si conferma tra i più visti del 2021: la classifica streaming

In Giappone gli anime sono sempre trasmessi su varie emittenti televisive che li propongono in prima visione. Tuttavia anche nel paese del Sol Levante sta prendendo sempre più piede lo streaming. Come vanno gli anime come Jujutsu Kaisen e Demon Slayer, tra i più visti degli ultimi anni, in quel settore?

L'utente GemRanking ha raccolto tutti i dati provenienti dal Giappone e ha compilato una classifica con le 20 serie tra anime, documentari e altri spettacoli più visti nel settore dello streaming.

Jujutsu Kaisen Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba L'attacco dei Giganti Detective Conan The Promised Neverland Vita da Slime Yuru Camp HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental The Walking Dead My Hero Academia Dr. Stone ONE PIECE Crash Landing on You Neon Genesis Evangelion Tokyo Revengers Gourmet of Solitude Kingdom Cells at Work! Aiseki Shokundo Haikyu!!

In questi primi sei mesi di 2021 si conferma quindi Jujutsu Kaisen come vincitore. L'adattamento di Studio MAPPA si conferma amato e non a caso è in produzione il film Jujutsu Kaisen 0. Anche a due anni di distanza, Demon Slayer si conferma nel settore dello streaming, anche in vista della seconda stagione. Sono proprio questi due titoli a guidare la crescita degli anime in Giappone e nel mondo.

Nel resto della classifica ci sono pochi show e documentari di altro genere, mentre vediamo anime famosi come ONE PIECE, My Hero Academia e il recente Tokyo Revengers che sta scalando le posizioni.