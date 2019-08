L'anime Jurassic! di Toei Animation si mostra in un nuovo trailer

Qualche mese fa vi avevamo parlato del nuovo anime di Toei Animation, Jurassic!, che coinvolge le leve più giovani dello studio giapponese al fine di far emergere il loro talento attraverso il loro impiego in questo progetto.

Dopo il breve teaser rilasciato nel momento dell'annuncio, il canale Youtube della Toei ha pubblicato un filmato di 60 secondi per mostrare meglio le ambientazioni e i personaggi che comporranno questo prodotto. Sono stati introdotti, infatti, i due protagonisti dell'opera con le loro rispettive voci: Sunao (Hiiro Ishibashi) e Ichigo (Haruka Shiraishi).

Jurassic! racconta una storia fantasy popolata di antiche creature che improvvisamente compaiono nel mondo moderno. A guidare le redini del progetto ci sono Megumi Ishitani (episode director di Dragon Ball Super) e Takumi Yamamoto (key animator animation di Dragon Ball Super Broly).

L'anime si ispira al libro "Real Picture Ancient Creature Picture Book" di Ken Tsuchiya, che in Giappone ha riscosso molto successo con oltre 60.000 copie vendute. La Toei ha pensato di creare una storia basandosi sul materiale in questione, e lo stesso autore collabora alla realizzazione del progetto.

In Giappone sono stati avviati dei progetti per pubblicizzare gli anime in tutto il mondo, mentre qualche settimana fa è stata pubblicata la classifica dei mangaka più apprezzati del 2019, e i risultati sono davvero sorprendenti, con l'assenza di qualche autore d'eccezione nelle prime 10 posizioni.