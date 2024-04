L'anime di Kaiju No.8 ha spaccato tutto: i numeri del primo episodio su Crunchyroll

Finalmente Kaiju No. 8, uno degli anime più attesi del 2024, è arrivato sui piccoli schermi dei fan provenienti da tutto il mondo: Sabato 13 aprile, attraverso una trasmissione simultanea su X e Crunchyroll, è andato in onda il primo episodio della serie, ricevendo un'accoglienza senza precedenti. Ma com'è andato questo primo debutto?

Dal punto di vista numerico, la première di Kaiju No. 8 ha registrato una partecipazione significativa. Durante la diretta su X, il picco più alto è stato di oltre 40.000 spettatori in contemporanea, segnalando un notevole interesse da parte della fanbase. Anche su Crunchyroll, la piattaforma streaming per gli anime, Kaiju No. 8 ha ottenuto risultati promettenti. Il primo episodio ha generato un notevole numero di interazioni, con oltre 1.250 commenti e più di 24.000 voti positivi.

Al momento, Kaiju No. 8 ha già superato alcuni dei titoli più popolari della piattaforma. Ad esempio, in confronto a Mushoku Tensei, il nuovo anime di I.G Production ha conseguito un livello di coinvolgimento simile ma in tempi estremamente più brevi. Al contrario, il nuovo anime Wind Breaker ha ricevuto un'accoglienza ugualmente importante per il suo primo episodio ma non impattante quanto Kaiju No. 8, che al contrario ha ricevuto più di 600 commenti e 33mila voti positivi.

L'interesse generato e la risposta positiva del pubblico confermano l'attesa e l'entusiasmo che circondava l'opera prima della sua uscita. Con un'impressione così favorevole, Kaiju No. 8 emerge come un titolo promettente e uno dei più discussi del panorama anime del 2024, indicando un futuro luminoso per l'opera e il suo team creativo.

