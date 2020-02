L'anime di Keep Your Hands off Eizouken è un successo: vendite del manga esplose

Quando un anime è ben fatto e riesce ad accogliere grosse porzioni di pubblico, inevitabilmente gli effetti positivi si intravedono anche sul manga. Un esempio importante del 2019 è quello di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, e un effetto simile sta accadendo a Keep Your Hands off Eizouken, anime attualmente in corso su Crunchyroll.

Mantan Web, portale online di Mainichi Shimbun, ha fatto sapere lo scorso giovedì 30 gennaio che il manga di Keep Your Hands off Eizouken sta risentendo degli effetti benefici dell'anime. Attualmente, per Keep Your Hands off Eizouken ci sono ben 500.000 copie stampate, distribuite per tutti i volumi finora pubblicati in Giappone. Dopo il debutto lo scorso mese dell'anime in Giappone, le vendite del manga sono cresciute tanto e ciò ha costretto la casa editrice a stampare più volte diverse copie.

Owara ha iniziato la pubblicazione di Keep Your Hands off Eizouken nel 2016 su Gekkan! Spirits, rivista di Shogakukan. Il quinto tankobon dell'opera è stato pubblicato proprio giovedì in Giappone. L'opera è stata candidata nel 2018 al Manga Taisho, mentre ha vinto nel 2017 il premio top Bros. Comic Award. Grazie alla sua simpatia, Keep Your Hands off Eizouken si è anche guadagnato un film live action in arrivo nell'estate 2020. Intanto, l'opening di Eizouken è diventata subito virale.