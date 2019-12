Anime per Kemono Jihen di Jump SQ: l'annuncio è ormai prossimo?

La rivista più famosa del Giappone è Weekly Shonen Jump, che attira la maggior parte dell'attenzione verso di sé. La Jump Festa non a caso è un evento incentrato sull'ammiraglia Shueisha e su Dragon Ball, ma ci sono anche altre opere che meritano attenzione. Tra queste spicca Kemono Jihen, manga di Sho Aimoto che sembra avere un anime alle porte.

Kemono Jihen continua da anni ad essere pubblicato su Jump SQ, rivista mensile di casa Shueisha e, dopo diversi buoni risultati, potrebbe approdare nel mondo dell'animazione. Nel numero 01-2020, pubblicato il 2 dicembre in Giappone, di Jump SQ, la rivista ha annunciato che Moriarty the Patriot e Kemono Jihen saranno in copertina. Il motivo? Da ricercarsi in un importantissimo annuncio.

Un'anticipazione di questo genere, considerato anche l'arrivo a breve della Jump Festa, indica molto probabilmente a un anime per Kemono Jihen. Sul magazine, l'annuncio ufficiale del destino di Kemono Jihen e dell'altra serie arriveranno esclusivamente il 4 gennaio, ma niente implica che non ci saranno rimandi a un eventuale progetto animato durante l'evento che si terrà il 21 e 22 dicembre.

Kemono Jihen è un manga shonen scritto e disegnato da Sho Aimoto, già autore di Uno Shinigami in Infermeria, opera pubblicata su Weekly Shonen Jump parecchi anni fa. L'autore ha iniziato la serializzazione sulla rivista mensile Jump SQ il 2 dicembre 2016 e, a tre anni dalla prima pubblicazione, potrebbe quindi ottenere uno dei suoi risultati più importanti.