L'anime Kemonomichi si mostra in un nuovo video promozionale

Nel corso della giornata odierna, il sito ufficiale dedicato ad Hataage! Kemonomichi (Rise Up! Animal Road), anime tratto dal manga Kemonomichi concretizzatosi grazie al lavoro di Natsume Akatsuki, ha pubblicato un nuovo video promozionale dedicato all’opera.

Inoltre, è stato annunciato che Katsuyuki Konishi si occuperà dell’opening theme della serie, intitolata “Fight! Kemona Mask”, mentre Momosumomosu lavorerà all’ending theme “Anecdote”. Qui di seguito potete invece visionare i doppiatori per ora confermati per la produzione, la cui premiere è attualmente fissata per il 2 ottobre su Tokyo MX e Abema TV:

Tetsu Inada nei panni di MAO

Katsuyuki Konishi nei panni di Genzō Shibata/Kemona Mask

Arisa Sakuraba nei panni di Carmilla

Yuki Yagi nei panni di Hanako

Akira Sekine nei panni di Shigure

Kazuya Miura (DRAMAtical Murder) è stato posto alla direzione dell'anime, il tutto affiancato da ENGI, mentre Touko Machida (Lucky Star, DRAMAtical Murder, Harukana Receive) sta lavorando alla sceneggiatura. Tomoka Noumi (Food Wars! Shokugeki no Soma, Sagrada Reset) si sta invece occupando del character design. Qui diseguito potete invece leggere la sinossi dell’opera:

“Il wrestler professionista Shibata Genzo, grande amante degli animali, viene evocato in un altro mondo e la principessa gli chiede di eliminare i mostri che lo infestano. Indignato da tale richiesta, Genzo la atterra con una mossa di wrestling. Non sapendo come poter tornare sulla Terra, decide quindi di rimanere lì e realizzare il suo sogno: aprire un negozio di animali.”



Kemonomichi, conosciuto anche come Kemono Michi, è un'apprezzata serie manga giapponese scritta da Natsume Akatsuki e illustrata da Mo-suke Mattaku e Yumeuta. L'opera è stata serializzata sulla rivista di manga shōnen Monthly Shōnen Ace, targata Kadokawa Shoten, a partire dal novembre 2016 ed è stata raccolta in tre volumi tankōbon.