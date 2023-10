Quanti anime ci sono su Ken il Guerriero? Facciamo il punto

Ve li ricordate i pomeriggi in cui appariva Ken il Guerriero in tv? Perché adesso vogliamo fare un recap di tutti gli anime dedicati al personaggio di Buronson meglio conosciuto come Kenshiro. Quanti e quali erano?

Allora partiamo con la prima serie anime dedicata a Ken il Guerriero: andata in onda in Giappone dal 1984 al 1987 su Fuji TV e animata dalla Toei per un totale di 109 episodi. La seconda stagione è cominciata immediatamente dopo senza dare un vero e proprio taglio tra prima e seconda parte: 43 episodi aggiuntivi dal 1987 al 1988, per un totale quindi di 152 episodi.

Passando invece ai lungometraggi animati abbiamo il primo film del 1986 chiamato appunto Ken il Guerriero. Non si tratta di un adattamento fedele del manga, perché rielabora vari elementi e si differenzia anche dalla serie anime.

Nel 2003 invece è uscita una mini-serie di tre OAV chiamata Ken il Guerriero - La trilogia, ambientata dopo la conclusione del manga originale, sempre scritto da Buronson e Tetsuo Hara.

Abbiamo poi Ken il Guerriero - La leggenda, una serie di cinque lungometraggi tra il 2006 e il 2008 prodotti da North Star Pictures e TMS Entertainment. Si tratta di tre film cinematografici e due OAV che ripercorrono gli eventi del manga originale facendo delle aggiunte inedite.

A questo punto non resta che aspettare l'anime remake di Ken il Guerriero, annunciato per il suo quarantesimo anniversario. Però nel caso voleste recuperare tutto quello che è venuto prima avete una guida semplice e rapida da seguire.

E voi avete visto tutti i prodotti anime su Kenshiro? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo anche tutto quello che c'è da sapere sull'anime remake di Ken il Guerriero.