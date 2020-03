L'anime di Lapis Re:LiGHTs si mostra in un video promozionale

In una recente diretta avvenuta sulla piattaforma streaming AbemaTV, legata a KLab Games, è stato mostrato un video promozionale riguardante l'anime Lapis Re: LiGHTs . Il progetto a cui appartiene l'anime, dal nome Magic x Idol, è stato ideato dalla casa editrice Kadokawa, e coinvolge più media al suo interno.

Nel video che trovate in cima alla pagina, non solo vediamo sequenze di scene con una qualità non indifferente, ma vengono inoltre elencati i membri che hanno partecipato alla realizzazione degli episodi e anche i doppiatori.

Lo studio che si occuperà della produzione è lo Yokohama Animation Lab. La regia è stata affidata a Hiroyuki Hata, mentre della supervisione dei copioni e della sceneggiatura se ne occuperanno Hakime Asano e Kasumi Tsuchida. Il direttore dell'animazione, nonché character designer, sarà Taro Ikegami, e la colonna sonora sarà composta da Satoshi Hōno.

La pubblicazione dell'anime è prevista per l'anno corrente, e potete vedere la prima immagine promozionale in fondo alla pagina. Il nome originale del progetto specifica che "le Idol in questo mondo possono usare la magia". Sappiamo inoltre che sono previsti piani sia per il gioco di ruolo per smartphone legato al franchise, che per una trasposizione manga con i disegni di Hiroichi e i testi di Shingo Nagai.

Ricordiamo che, in questo periodo particolare, la casa editrice J-Pop sta offrendo manga a prezzi molto convenienti, e vi rimandiamo ai nostri consigli su cosa leggere per affrontare la quarantena.