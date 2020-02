L'anime di Le Bizzarre Avventure di JoJo avrà un doppiaggio in italiano?

Con un annuncio a sorpresa, il colosso dei servizi streaming Netflix ha annunciato che, sulla sua piattaforma, arriveranno le prime due stagioni di Le Bizzarre Avventure di JoJo il primo Marzo prossimo. Proviamo ad ipotizzare se avranno un doppiaggio in italiano.

Non è facile adattare e doppiare un anime particolare come quello di Le Bizzarre Avventure di JoJo per alcuni motivi. Uno dei quali è che i fan sono ormai abituati ad ascoltare le voci originali giapponesi e a collegarle ai personaggi immediatamente, come ad esempio il famoso "ZA WARUDO! Toki yo tomare! ...Soshite toki wa ugokidasu" di Dio Brando che è ormai iconico e rimanda sempre al primo momento in cui viene utilizzato in Stardust Crusaders, oppure "Kono Giorno Giovanna ni ha… yume ga aru!" di Giorno Giovanna il protagonista di Vento Aureo. Senza parlare poi dei vari "Hora Hora Hora!" ed altre urla da battaglia. Adattati in italiano, il tono e l'enfasi potrebbero magari venire meno, se non si facesse un lavoro quanto meno eccezionale che non rende giustizia al recitato, che in una trasposizione anime è davvero molto importante e può fare la differenza. Al momento nessuna serie di Le Bizzarre Avventure di JoJo è stata ridoppiata e non sappiamo se Netflix usufruirà di questa possibilità, ma è pure vero che quasi la totalità delle serie anime presenti sulla piattaforma streaming è stata doppiata. Potrebbe essere la volta buona anche per JoJo? Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Per ora sono state solo annunciate le prime due stagioni di Le Bizzarre Avventure di JoJo (parliamo di Phantom Blood e Battle Tendency) che arriveranno il primo marzo prossimo. Non sappiamo ancora se anche le restanti verranno portate sulla piattaforma oppure no. Qualora avessimo notizie certe, noi dello staff di Everyeye.it ve le forniremo con tempestività.

Nel mentre, date un'occhiata a questo sketch di Jotaro Kujo da Stardust Crusaders di uno degli animatori della serie.