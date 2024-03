L'anime di Solo Leveling ha già sei stagioni programmate? Arriva il leak

Il debutto dell'anime Solo Leveling ha segnato un trionfo senza precedenti, superando di gran lunga ogni aspettativa. Tuttavia, ora che la prima stagione si è ormai conclusa, l'interrogativo che sorge spontaneo è: cosa ci riserva il futuro? Le voci in circolazione indicano ci saranno ben sei stagioni del fumetto originale.

Le informazioni sulle prossime stagioni di Solo Leveling sono state divulgare dall'utente xDonutW su X, precedentemente conosciuto come Twitter, che ha riportato i dettagli fatti trapelare da un noto leaker. In quanto leak, e non notizie ufficiali, vi invitiamo a prendere queste informazione con cautela. Il tweet in questione è disponibile in calce alla notizia.

In primo luogo, va chiarito che le sei stagioni non sono altro che sei parti distinte dell'anime. La prima di queste parti, se le indiscrezioni sono corrette, dovrebbe essere rilasciata nell'inverno del 2024. È importante notare che questa suddivisione riflette la strategia di distribuzione del mahwa originale.

La seconda stagione di Solo Leveling è stata ufficialmente annunciata dallo staff dell'anime poche ore dopo il debutto dell'ultimo episodio della Stagione 1. attraverso un trailer, assieme al titolo Arise from the Shadow, richiamando il potere risvegliato da Sung Jin-woo nell'ultima puntata della Stagione 1. Sebbene non sia stata diffusa la data di uscita della Stagione 2 di Solo Leveling, facendo riferimento al leak i fan dovrebbero aspettarsi il debutto dei nuovi episodi verso la fine dell'anno.

Su One piece (Vol. 107) è uno dei più venduti di oggi.