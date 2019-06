L'anime Lord El-Melloi II's Case Files si mostra in un nuovo trailer

Nel corso della giornata odierna, sull'account Twitter ufficiale dedicato a Lord El-Melloi II's Case Files: Rail Zeppelin Grace note, anime tratto dal manga di Makoto Sanda, Lord El-Melloi II-sei no Jikenbo (The Case Files of Lord El-Melloi II), è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato all'opera e visibile a fondo news.

Secondo quanto dichiarato, l'anime andrà in onda su Tokyo MX, BS11, Gunma TV e Tochigi TV il 6 luglio alle 24:00, per poi essere trasmesso poche ore dopo su MBS. Crunchyroll, invece, ha annunciato che trasmetterà l'anime in contemporanea con la programmazione nipponica. L'Anime Expo mostrerà invece le prime due puntate della serie il 4 luglio. L'anime presenterà un totale adattamento della storia di "Rail Zeppelin", storia tratta dai romanzi originali del franchise, ma al contempo includerà anche diversi contenuti originali, i quali andranno in onda nella prima metà dello show, mentre la storia di "Rail Zeppelin" sarà contenuta nella seconda metà dello show.

Makoto Katō (Beautiful Bones -Sakurako's Investigation-, Bloom Into You) si è occupato di dirigere la produzione a fianco della società TROYCA. Jun Nakai (GATE, Silver Spoon) ha lavorato al character design mentre Ei Aoki (regista di Fate/Zero) è stato accreditato come supervisore della serie. Yuki Kajiura ha composto il main theme dell'anime e ne ha anche composto, scritto e arrangiato l'ending theme "Kotenshi". Il cosiddetto "Episodio 0" dell'anime è stato mostrato in anteprima durante uno speciale televisivo il 31 dicembre 2018. Crunchyroll ha trasmesso l'episodio in Nord America, America Centrale, Sud America, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Irlanda.