L'anime di Made in Abyss continua, è ufficiale: l'annuncio ufficiale e il video PV

Si parla da parecchio tempo di Made in Abyss, manga scritto e disegnato da Akihito Tsukushi e in pubblicazione da praticamente un decennio, con una pubblicazione lenta ma costante. Il mangaka ha distribuito piano piano i vari capitoli e ora sta portando Made in Abyss vicino alla conclusione. E lo stesso ovviamente vale per l'anime.

Partito a luglio 2017, l'anime è stato un progetto anch'esso molto lento, così da permettere all'autore di disegnare abbastanza capitoli. La prima stagione fu un successo e sancì la popolarità di Made in Abyss in Giappone e nel resto del mondo, facendo scoprire questo gioiellino al grande pubblico. È stato poi il turno di alcuni film riassuntivi e poi di un vero e proprio lungometraggio che fa da sequel agli eventi dei primi episodi, quindi materiale inedito. Dopo qualche anno di attesa, durante il 2022, ha fatto il suo debutto Made in Abyss stagione 2 con altri 12 episodi, tutti disponibili in italiano su Amazon Prime Video.

La storia di Riko però non si è ancora conclusa. A sorpresa, su Twitter è stato condiviso il trailer del sequel di Made in Abyss, che sarà un progetto ancora non ben definito ufficialmente. Il video infatti, che racchiude la storia adattata finora, non specifica se si tratta di una terza stagione, di un film oppure di un altro formato di pubblicazione. Di certo però ci vorrà del tempo prima di vederla dato che è necessario attendere che l'autore continui la pubblicazione di capitoli e quindi prepari abbastanza materiale per l'adattamento. Di certo la storia di cui si sta occupando Kinema Citrus andrà avanti ancora per un po'.