Anime e manga per Burn the Witch: informazioni dal nuovo progetto di Tite Kubo

Dopo un'assenza dai grandi palcoscenici durata per anni, Tite Kubo sembra essere pronto per tornare in azione. Nelle ultime settimane sono nate diverse voci intorno al progetto annunciato da Weekly Shonen Jump e che doveva essere rivelato all'AnimeJapan 2020, prima della cancellazione dell'evento.

Ovviamente l'organizzazione non si è fatta fermare da questo stop causato dal Coronavirus e aveva programmato per sabato 21 marzo un live stream dove annunciare le ultime novità. Solo che in rete sono apparsi i primi leak di Weekly Shonen Jump che avrebbero dovuto riportare la notizia ufficialmente lunedì 23 marzo.

È quindi confermato il ritorno di Tite Kubo su Weekly Shonen Jump con Burn the Witch, partendo dal capitolo autoconclusivo che fu pubblicato nel 2018. Il manga arriverà questa estate e per ora non sono stati rivelati nuovi dettagli su un'eventuale collaborazione di Kubo con un altro mangaka come fatto da Kishimoto per Samurai 8 o se sarà un lavoro in solitaria.

Le novità per il progetto non finiscono qui però perché è stato anche rivelato che Burn the Witch riceverà un anime. Se ne occuperà lo Studio Colorido e debutterà nella stagione autunnale del 2020 con Tatsuro Kawano come regista. Non è dato ancora sapere se sarà un progetto televisivo lungo oppure se sarà un OAV basato sul oneshot.

Fan di Kubo, siete contenti del ritorno del mangaka su Weekly Shonen Jump? È stato anche annunciato il ritorno di Bleach in versione anime.