Anime e manga in festa: i personaggi più amati augurano buon Natale!

Auguri di Buon Natale dal team di Everyeye.it, per delle festività serene e piene di gioia! Anche il mondo degli anime e dei manga festeggia il 25 dicembre con noi, attraverso delle meravigliose key visual a tema. Tantissimi autori e studi d'animazione hanno lavorato per rendere il nostro Natale ancora più magico: vediamo insieme le immagini!

Da My Hero Academia a Oshi No Ko e Frieren - Oltre la fine del viaggio, sono tantissimi gli anime che hanno pensato di regalare qualcosa di unico ai loro fan per celebrare le festività natalizie. Gioia, amore e anche un po' di magia si fondono nei poster che trovate in calce alla notizia.

Il Natale non è considerata una festività religiosa in Giappone, ma un momento di affetto e condivisione da passare con le persone più care, che siano parenti, amici o fidanzati. Il periodo invernale si riempie di gioia e spensieratezza e la gente scende in strada per festeggiare insieme, rendendo questa circostanza ancora più dolce.

Dal punto di vista degli anime e dei manga, il 2023 è stato un anno ricco di titoli innovativi e sensazionali. Da live-action sbalorditivi, come quelli di One Piece e di Yu Yu Hakusho, a ritorni in scena pazzeschi, come la seconda stagione di Jujutsu Kaisen e la terza di Demon Slayer, l'ultimo anno è stato denso di avvenimenti per i fan dell'animazione giapponese. Abbiamo anche fatto la conoscenza di alcuni nuovi protagonisti, come Frieren in Frieren - Oltre la fine del viaggio e Ai, Aqua e Ruby in Oshi No Ko. Altri nuovissimi manga si sono distinte per la loro trama, come Kagurabachi.

Nel 2024 ci saranno tantissime altre uscite anime: il nuovo anno si appresta ad essere ancora più magico di quello che sta per terminare!