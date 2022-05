Quali sono gli anime che meritano un sequel secondo i fan in Giappone? La classifica

Quando finisce una serie televisiva, soprattutto se incompleta o sprovvista di un finale, non si può evitare di domandarsi se ci sarà o meno un sequel in futuro. Un servizio in Giappone si è posto lo stesso quesito e, pertanto, ha chiesto direttamente ai suoi lettori di rispondere alla domanda.

Qualche settimana fa, il celebre portale nipponico di Anime!Anime! ha aperto un sondaggio per comprendere quale sia il sequel che i fan vorrebbero si avverasse. Il risultato è culminato in una classifica di venti posizioni tra cui rientra anche Fire Force, serie a cui recentemente è stata confermata la messa in produzione di una stagione 3. La top in questione, dunque, qui segue:

Haikyuu! Millionaire Detective Balance: Unlimited Bloom into You Adachi and Shimamura Gintama Katekyo Hitman Reborn! Akatsuki no Yona Toilet-Bound Hanako-kun Kyoukai no Rinne Re:ZERO -Starting Life in Another World Wandering Witch: The Journey of Elaina Magi: The Labyrinth of Magic Monthly Girls’ Nozaki-kun My Dress-Up Darling World Trigger Boarding School Juliet 86: Eighty-Six ClassicaLoid Fire Force Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai

Tra i titoli in questione spicca anche 86: Eighty Six che, secondo recenti rumors, dovrebbe godere prossimamente di una stagione 2. E voi, invece, quali tra questi titoli vorreste rivedere sul piccolo schermo con un nuovi episodi? Diteci la vostra personale classifica, come di consueto, con un commento nell'apposito box dedicato qua sotto.