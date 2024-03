L'anime migliore dell'inverno 2024? Il vincitore è sorprendente

Marzo sta finendo e, con esso, anche la stagione anime invernale 2024. Tra le animazioni spettacolari di Solo Leveling e le emozionanti puntate di Frieren, le ultime settimane sono state decisamente interessanti. Quale sarà stata, però, la serie anime più apprezzata dell'inverno 2024?

A venirci in aiuto è MyAnimeList.net, il noto aggregatore online di anime e manga con recensioni e votazioni da parte dell'utenza mondiale che delineano una classifica sempre aggiornata sui migliori prodotti dell'industria.

Se si escludono dalla lista gli anime "in prosecuzione" nella stagione invernale (come Frieren o Il monologo della Speziale), considerando solo quelli che sono effettivamente iniziati da gennaio in poi, è sorprendente scoprire chi si trovi in testa alla classifica dei più amati del trimestre che sta per concludersi.

Innanzitutto, segnaliamo che in Top Ten non manca il gradevolissimo Dungeon Meshi che, con una valutazione complessiva di 7,96, si piazza all'ottavo posto, testimoniando l'amore della community per il cibo e per il fantasy classico.

La seconda stagione di Mashle: Magic and Muscles si è presa la sesta posizione grazie alle risate e alle bizzarre battaglie che ha saputo regalare alla fanbase. Qui si sale, come voto, a quota 8,07.

Quinto posto per Ninja Kamui, la nuova serie dal regista di Jujutsu Kaisen che è arrivata tardi - a Febbraio - e che ha ancora a disposizione altre 7 puntate per far salire il suo ottimo 8,19 di media voto.

È incredibile scoprire come Solo Leveling si sia classificato terzo con un "discreto" 8,37, nonostante il successo riscosso nel corso delle settimane.

A contendersi il titolo di miglior anime dell'Inverno 2024, secondo MyAnimeList, sono stati The Dangers in My Heart 2 e Kingdom 5.

A spuntarla, con una differenza minima di punteggio, è stato Kingdom 5 che ha raggiunto una valutazione di 8,82 contro gli 8,80 di The Dangers in My Heart 2.

Insomma, un action fantasy come Solo Leveling ha dovuto cedere il posto d'onore a una serie romantica e, soprattutto, ad una storica!

Eppure, Solo Leveling 2 potrebbe già essere pronto, quindi cercherà di prendersi il trono di miglior anime stagionale con un sequel ormai quasi certo.

