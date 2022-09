L'anime migliore della prima metà 2022 è My Dress-Up Darling secondo i giapponesi: la top

Il primo semestre del 2022 si è concluso da qualche mese. Nella stagione invernale e primaverile sono andati in onda vari anime, alcuni nuovi e altri vecchi, qualcun altro invece di lungo corso che è sempre in TV senza pause. Alcune sorprese ci sono state, ma qual è stato il miglior anime secondo il pubblico giapponese della prima metà dell'anno?

L'emittente giapponese AT-X ha indetto un sondaggio sul proprio sito ufficiale per capire quale fosse stato l'anime più apprezzato, e negli ultimi giorni ha portato al pubblico l'esito: ecco la top 20 degli anime migliori del primo semestre 2022 secondo i giapponesi che hanno partecipato alla chiamata.

My Dress-Up Darling Spy x Family Akebi's Sailor Uniform The Demon Girl Next Door Ya Boy Kongming! Overlord Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs Deaimon: Recipe for Happiness Skeleton Knight in Another World Ms. Corporate Slave Wants to be Healed by a Loli Spirit Made in Abyss Kaguya-sama: Love is War – Ultra Romantic 86: Eighty-Six Don’t Hurt Me, My Healer! Teasing Master Takagi-san Love After World Domination Ascendance of a Bookworm Birdie Wing: Golf Girls’ Story Restaurant to Another World Slow Loop

Lo speciale My Dress-Up Darling ha battuto l'adorato Spy x Family, che però può ancora rifarsi con la seconda metà di stagione prevista per ottobre. Molto più in basso titoli come Overlord, Kaguya-sama e Made in Abyss. Concordate con questa classifica realizzata dal pubblico giapponese?