L'anime di Monster Girl Doctor uscirà a luglio, tutti i dettagli sul fantasy di Origuchi

L'autore giapponese Yoshino Origuchi ha recentemente mostrato sul suo profilo Twitter un'immagine del Volume 0 di Monster Girl Doctor, la sua serie di light novel realizzata in collaborazione con il disegnatore Z-Ton. La copertina del romanzo, in uscita il prossimo 23 marzo, riporta il periodo di uscita dell'adattamento anime.

La serie televisiva debutterà nel corso del mese di luglio, e sarà ovviamente tratta da quanto mostrato nei primi sette Volumi della light novel. La produzione dell'anime è stata presa in carico da Bandai Namco Arts e la realizzazione è nelle mani dello studio di animazione Arvo.

Casomai non ne aveste mai sentito parlare, la sinossi recita quanto segue: "Il rinomato Dr. Glenn e la sua assistente Sapphee gestiscono una clinica per "ragazze mostro" nella città di Lindworm, un'incredibile metropoli dove convivono mostri e umani. Qualunque caso si pari davanti al talentuoso dottore viene risolto con grazia ed efficienza, che si tratti di ricucire la ferita di un golem o guarire una delicatissima sirena. Come reagirà però il medico quando uno sgradevole personaggio gli chiederà di aiutarlo a rubare l'uovo di un'arpia?".

Lo staff al lavoro sull'opera vedrà come regista il talentuoso Yoshiaki Iwasaki (We Never Learn: BOKUBEN, the Familiar of Zero) che guiderà Arvo Animation (We Never Learn: BOKUBEN) durante la realizzazione dell'anime. La sceneggiatura sarà curata da Hideki Shirane (Date A Live, DanMachi), il character design da Hiromi Kato (Kobato, ID-0) e la musica da TO-MAS (Flip Flappers). La doppiatrice Saori Onishi (Ais Wallenstein in Danmachi) presterà la voce a Saphentite “Sapphee” Neikes, mentre Shunichi Toki (Yuki Ruriwaka in A3!) sarà il Dr. Glenn Leitbeit.

Nel caso in cui foste alla ricerca di altre serie estive invece, vi ricordiamo che nello stesso periodo usciranno Re: Zero 2, recentemente rimandato a causa del Coronavirus, ed EX-ARM, il nuovo anime tratto dall'opera magna di HiRock.