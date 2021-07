Anime, musica e videogiochi: il futuro è roseo negli emozionanti spot di Kyoto Animation

Kyoto Animation ha iniziato a trasmettere due nuovi spot pubblicitari in tutto il Giappone, con l'obiettivo di festeggiare i grandi risultati ottenuti nel 2021 e di promuovere il KyoAni Music Festival in programma per il mese di novembre. I due spot, realizzati dal character designer di Violet Evergarden, sono diventati virali in poche ore.

Il primo spot è visibile in cima all'articolo e si intitola "Imagination". La pubblicità inizia con la voce narrante di una ragazza che dice "Quando ero piccola viaggiavo sempre con la fantasia", mentre una bambina chiude gli occhi e si trasforma in principessa. La scena si sposta su un bambino in auto, con la voce narrante di un ragazzo che dichiara "Quando ero piccolo, sognavo di essere un eroe!" e il bambino che diventa un un ninja. I due si incontrano anni dopo a scuola, cresciuti, e guardandosi negli occhi riprendono a viaggiare con la fantasia. "Ma siamo sicuri", dicono entrambi, "che il nostro amore per l'immaginazione non si fermerà mai!". Il video crea un parallelismo con Kyoto Animation, che da anni si impegna per raccontare grandi storie e realizzare le fantasie di grandi e piccini.

Il secondo spot, visibile in calce, si intitola "Vision", e mostra una coppia mentre osserva un mondo in costante evoluzione. Il video si conclude con la frase "Estendere le nostre emozioni verso il futuro", che poi è lo slogan scelto dallo studio per il KyoAni Music Festival di novembre. I fan naturalmente non hanno perso occasione per ringraziare KyoAni e congratularsi, visto che dopo la tragedia del 2019 lo studio ha saputo rimettersi in piedi e ricominciare a regalare grandi emozioni a tutti gli appassionati di anime, videogiochi e musica.

