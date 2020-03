L'anime musicale 'Listeners' debutta il 4 aprile, online trailer e Key Visual

Listeners, il nuovo anime musicale di Dai Sato e Studio Mappa, arriverà in Giappone il 3 aprile 2020, in esclusiva su Amazon Prime Video. Il sito ha condiviso oggi il secondo trailer ufficiale dell'opera, insieme ad una bellissima Key Visual e ad una serie di dettagli riguardanti lo streaming in occidente.

A quanto pare Prime Video si occuperà della distribuzione nel solo territorio nipponico, mentre Funimation porterà la serie negli USA. Questo vuol dire che, almeno momentaneamente, il pubblico europeo non potrà seguire le avventure di Echo e Myu. In calce all'articolo potete dare un'occhiata al trailer e al nuovo poster condivisi dallo studio di animazione.

Casomai non la conosceste, vi ricordiamo che la trama dell'anime è stata descritta come segue: "In un mondo dove la musica non esiste, un giovane ragazzo di nome Echo Wreck incontra Myu, una misteriosa ragazza con un'entrata jack fissata sul suo corpo. Quando questa verrà collegata per la prima volta ad un amplificatore, succederà qualcosa che cambierà il mondo per sempre… Inizia così un viaggio musicale che non verrà mai dimenticato".

Amazon Prime Video non ha ancora confermato la modalità di distribuzione dell'anime. Fino a prova contraria, è quindi possibile che il sito opti per la modalità già utilizzata con Science Fell in Love, So I Tried to Prove It, ovvero per lo streaming completo di tutti e dodici gli episodi sin dal giorno di uscita.

E voi cosa ne pensate? State aspettando questo anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante.