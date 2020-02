L'anime di My Hero Academia anticipa un risvolto oscuro per un personaggio?

Su VVVVID da sabato sera è disponibile l'episodio 17 di My Hero Academia 4, il quale ha trattato adeguatamente il finale del mini arco dedicato a Todoroki e Bakugo. La puntata in questione non si è solo concentrata su questi due personaggi, facendo trasparire la possibilità di un aspetto oscuro per un compagno di classe di Midoriya.

Aoyama è sempre stato un personaggio piuttosto particolare nello schema dell'opera di Kohei Horikoshi. Ha avuto un ruolo piuttosto marginale finora, mettendosi poche volte in mostra ma sempre con una certa stravaganza. La seconda metà di My Hero Academia 4x17 sembra però accennare a un Aoyama che è tutt'altro che luminoso.

Dopo il ritorno di Bakugo e Todoroki, My Hero Academia torna ad affrontare la vita scolastica della 1-A. Durante la stessa notte, però, Midoriya avverte dei rumori fuori dal balcone della sua stanza, scoprendo un Aoyama piuttosto inquietante. Alzandosi dal letto, scopre che il ragazzo gli ha lasciato il messaggio "Io lo so" scritto con dei pezzi di formaggio.

Il giorno dopo i due riescono a interagire durante gli allenamenti nella palestra gamma, dove Aoyama rivela la verità al protagonista: lo sente identico a lui dato che neanche Midoriya è capace di controllare il proprio potere al massimo, come se il quirk non fosse suo. Una volta superate le incomprensioni, però, Aoyama e Midoriya diventano ottimi amici, col primo che non manca di offrire sempre del formaggio d'alta classe.