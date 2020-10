L'anime di Naruto compie 18 anni e Crunchyroll lo commemora sui social

Ci sono alcuni anime che sono diventati leggendari. Dagli anni '80 ricordiamo Dragon Ball, Saint Seiya, Ken il Guerriero. Dagli anni '90 invece Yu degli Spettri, Slam Dunk, ONE PIECE. Sul finire di quel decennio però esordì anche Naruto di Masashi Kishimoto che divenne un successo tale da ottenere un anime dedicato, partito poi il 3 ottobre 2002.

La storia del ninja biondo in versione animata nacque quindi ben 18 anni fa e oggi si celebra tale anniversario. Naruto diventa a suo modo maggiorenne e in rete si sono diffuse molte manifestazioni d'affetto per un anime entrato nella storia e la cui eredità continua con il sequel Boruto: Naruto Next Generations.

A regalare ai fan un video iconico su Naruto ci ha pensato Crunchyroll. La piattaforma di streaming che detiene i diritti dell'opera in diversi paesi del mondo ha condiviso la prima storica sigla di Naruto, Rocks. Vediamo nel video in basso Naruto e il suo gruppo in azione contro alcuni nemici di scarso valore e mai visti nell'anime, il tutto sulle note della canzone. La nascita di Naruto e l'arco con Zabuza parte tutto con questa melodia.

Da poco invece il manga di Naruto ha compiuto 21 anni, mentre da noi in Italia il debutto su Mediaset risale a 14 anni fa.