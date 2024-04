L'anime di Naruto ha davvero rischiato la censura, secondo Studio Pierrot

Ai tempi della sua realizzazione, l'anime di Naruto sembra essere stato oggetto di alcune importanti decisioni prese da Studio Pierrot sulla questione della censura. Come dichiarato dallo stesso presidente Michikyuki Honma, creare una serie lunga e di successo adatta anche agli standard esteri è molto complesso, poiché ogni paese ha le sue regole in materia.

Principalmente, spiega Honma, i temi più delicati da tenere in considerazione quando si realizza una serie anime sono il fumo, la militarizzazione di bambini e ragazzi, e la sessualità troppo esplicita.

Naruto è una serie sorprendentemente matura, che tratta ognuna di queste tematiche con insospettabile stile ed eleganza: sebbene tali questioni abbiano reso lo show censurabile in molti paesi dalle politiche più restrittive, il team di animatori di Naruto decise di onorare e rispettare le scelte narrative e stilistiche di Masashi Kishimoto, proponendo un adattamento anime il più fedele possibile.

Come se non bastasse, la serie e Studio Pierrot hanno dovuto affrontare altre problematiche oltre alla censura, come il terremoto del 2011 che ha rischiato di far cancellare l'anime di Naruto.

Ad oggi, la serie è uno dei maggiori successi mondiali del panorama anime, affiancata ad opere del calibro di One Piece, Bleach o Dragon Ball, e siamo convinti che una parte del merito sia dello stesso Studio Pierrot nel non aver voluto piegarsi troppo alle politiche censorie internazionali.

La maturità della storia raccontata, fedelissima al manga, è probabilmente una delle ragioni che hanno portato Naruto ad essere così tanto apprezzato anche dal pubblico più adulto.

Per i fan della serie, concludiamo con una curiosità sul perchè il ramen è il piatto rappresentativo di Naruto.

