Il nuovo anime di Naruto è filler o può considerarsi canonico?

I progetti per il 20° anniversario dell'anime di Naruto sarebbero culminati il 3 settembre 2023 con il lancio di una serie di quattro episodi inediti. Studio Pierrot ha tuttavia rinviato l'uscita delle nuove puntate di Naruto per cercare di alzare l'asticella e non deludere gli appassionati. Ma questo progetto può considerarsi canonico o filler?

Questo mese di settembre avrebbe dovuto portare gli spettatori a vivere quattro, nuovi ed emozionanti episodi di Naruto creati da Studio Pierrot per celebrare l'anniversario del franchise. Tuttavia, la produzione è stata rinviata e al momento non ha ancora una nuova data d'uscita programmata. Quello che i fan si chiedono è se il nuovo anime di Naruto si possa considerare canonico, oppure filler.

Sulle pagine di Weekly Shonen Jump sono emersi i primi dettagli sulla trama dei nuovi episodi di Naruto. Le quattro puntate prodotte dal team di Pierrot sono ambientate nel corso della prima serie, quando Naruto, Sasuke e Sakura erano appena diventati genin e collaboravano nel Team 7 sotto la guida del maestro Kakashi. In attesa di novità sulla nuova uscita, ecco 10 episodi di Naruto assolutamente da rivedere.

Molti utenti potrebbero pensare che il nuovo anime di Naruto sia un riempitivo, una serie originale creata da Pierrot per riportare in auge il franchise e celebrare il suo anniversario. La situazione è ben diversa, poiché il nuovo anime di Naruto è supervisionato da Masashi Kishimoto in persona. Dunque, sebbene questa storia non sia inclusa in nessuno dei 72 volumetti dello shonen, la collaborazione dell'autore della serie manga rende canonico il progetto inedito di Naruto.