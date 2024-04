L'anime di Naruto è stato ad un passo dalla cancellazione: ecco il racconto!

L'anime di Naruto ci ha accompagnato per anni nella nostra vita, sin dalla più tenera età fino ad oggi, questa volta con le avventure di suo figlio Boruto. Eppure, nonostante l'enorme successo, questo titolo ha rischiato di essere cancellato e scomparire per sempre dai radar. Come mai? Ecco il racconto dello Studio Pierrot.

Durante un'intervista con Comic Natalie, Michiyuki Honma, il presidente di Pierrot, lo studio d'animazione dietro a molte opere di successo come Naruto, Bleach, Black Clover e Urusei Yatsura, ha rivelato che l'impatto del terremoto di Tohoku del 2011 in Giappone ha quasi costretto lo studio a chiudere completamente i battenti.

Honma ha evidenziato marzo 2011 come uno dei periodi più difficili per Pierrot: "Quando c'è stato il Grande Terremoto del Giappone Orientale, ho avvertito una grande crisi. In quel momento, stavamo producendo più di quattro lavori a settimana, tra cui Naruto Shippuden e Bleach, ma la linea di produzione era in disordine, alcune stazioni hanno smesso di trasmettere i nostri lavori e il nostro reddito è diventato instabile."



"Questa situazione è continuata per due mesi e quasi non riuscivamo a pagare gli stipendi dei dipendenti. Eravamo in una situazione in cui non avevamo altra scelta se non quella di sciogliere la società. Ma siamo stati sostenuti dai nostri amici del settore, dalla banca che ci ha fornito un prestito e dai guadagni secondari ottenuti al di fuori della produzione."

Honma ha riferito che quel periodo è stato una lezione preziosa, diventando presidente di Pierrot un anno dopo il terremoto. Ha dichiarato di aver modificato la struttura del reddito dell'azienda per proteggersi da rischi simili, ottenendo profitti record durante la pandemia. Con il 30% del reddito di Pierrot proveniente dall'estero, ha individuato Naruto come un generatore di reddito "particolarmente impressionante".

I diritti di streaming all'estero possono essere incredibilmente redditizi per gli studi, come il CEO di Toho che ha recentemente descritto offerte "sempre più eccezionali" per i diritti di My Hero Academia.

Quando muori resta a me è uno dei più venduti oggi su