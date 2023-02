L'anime di Nier Automata sta per riprendere! La data di uscita dell'episodio 4 è ufficiale

Tra gli anime iniziati a gennaio 2023 c'erano tanti progetti sconosciuti, che sono forse diventati un po' più conosciuti ai più con i primi episodi, ma c'erano anche prodotti davvero molto attesi. Considerata la popolarità del videogioco e su quanto ci aveva puntato su Crunchyroll, uno di questi titoli attesi era l'anime di Nier Automata.

Il capolavoro di Yoko Taro e Platinum Games è stato traslato in formato anime, con i primi episodi di Nier Automata che hanno convinto a metà. Non c'è stato però modo di andare troppo avanti e capire se l'anime fosse un progetto valevole a lungo termine a causa del Covid-19. Il virus ha infatti colpito parte dello studio di produzione dell'anime e ciò ha obbligato a uno stop lungo. Nier Automata è stato sospeso a gennaio fino a data da destinarsi, con il terzo episodio che fino a ora era rimasto l'ultimo. Dopo diversi giorni senza alcuna notizia, c'è però un'importante novità.

La produzione ha annunciato il ritorno dell'anime di Nier Automata. Il lavoro con 2B e 9S all'opera tornerà infatti a breve, come non hanno mancato di comunicare tutti i canali ufficiali della produzione a partire da quello Twitter che contiene il comunicato disponibile in calce. Nier Automata episodio 4 tornerà il 18 febbraio 2023, quindi tra una settimana. Questo coincide con la ripresa definitiva dell'anime che, a meno di ulteriori, imprevedibili, problematiche verrà trasmesso fino alla fine, anche se in ritardo rispetto alla iniziale tabella di marcia.

Cosa vi aspettate dai prossimi episodi di Nier Automata? Siete contenti della ripresa dell'anime?