L'anime di NieR Automata torna a mostrarsi con un teaser trailer della parte 2!

Dopo la conferma del periodo d'uscita della parte 2 di NieR Automata Ver1.1a, accompagnata da uno splendido poster , l'anime di A-1 Pictures è tornato a mostrarsi brevemente con un nuovo teaser trailer.

Infatti, anche se non abbiamo ancora una data precisa per il continuo delle avventure di 2B e 9S, è stato appurato che vedrà la luce nell'anno corrente e ad occuparsene sarà lo stesso studio di animazione della prima parte della serie.

La parte 1 di NieR Ver1.1a, anche se è stata funestata da diversi problemi di produzione e rinvii, si è comunque rivelata un gioiello. L'atmosfera del videogioco è stata profondamente rispettata, le animazioni sono migliorate di puntata in puntata e la storia, criptica e affascinante, ha saputo intrigare sia i conoscitori del mondo creato da Yoko Taro che i novizi.

Inoltre, l'amore reverenziale per la colonna sonora ha permesso al prodotto di regalare agli spettatori dei momenti ricolmi di magia e solennità che difficilmente verranno dimenticati. Ad ogni modo, la trama, in alcuni punti, è uscita dal binario videoludico originale, pur mantenendo una coerenza di fondo con la narrazione imbastita, e siamo curiosi di capire cosa accadrà nella parte 2 dell'anime, dato che Yoko Taro non vuole assolutamente ripetere gli stessi eventi del gioco con un linguaggio - quello televisivo - differente.

Facendo una riflessione abbastanza ovvia, dato che la stagione invernale sta per concludersi e quella primaverile è in procinto di iniziare, NieR Automata Ver1.1a parte 2 dovrebbe uscire a luglio o ad ottobre, i due principali slot rimasti per dare visibilità all'anime in estate o autunno.

In chiusura, per chi non avesse prestato attenzione o per i curiosi anime-only, ecco le differenze tra l'anime e il gioco di Nier Automata.

