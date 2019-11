Durante l'Anime NYC si terrà la premiere della nuova serie dedicata a Madoka Magica

Il franchise di Madoka Magica ha visto il sopraggiungere di numerose opere tra cui figurano serie animate e videogiochi per cellulare che hanno saputo riscuotere un grande successo in Giappone, con milioni di fan sempre pronti a supportare qualsiasi nuovo progetto pensato per il futuro del brand.

Dopo un lungo silenzio durato alcuni anni, è stato infine annunciato anche l'arrivo di una nuova serie animata nel pieno del Magia Day 2019, evento indetto proprio per commemorare il secondo anniversario del videogioco per dispositivi mobile Magia Record: Mahō Shōjo Madoka Magica Gaiden, una notizia che ha saputo fare la felicità di molti.

Purtroppo, però, non tutte le notizie si sono rivelate positive e infatti, dopo una release inizialmente prefissata per un generico 2019, il tutto è stato posticipato a gennaio 2020, con gli ultimi aggiornamenti che quantomeno sembrano indicare un proseguo dei lavori senza ulteriori intoppi. Ebbene, proprio in tal senso, Anime NYC ha ufficialmente annunciato che si occuperà d'ospitare la premiere statunitense della nuova serie, intitolata Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, la serie animata originale narra le vicende di Madoka, una ragazza delle medie simpatica e altruista che in una giornata come tante altre, si domanda ad alta voce cosa potrebbe fare se fosse in grado d'esaudire qualsiasi desiderio con l'ausilio della magia, una domanda spensierata che però troverà un'inaspettata risposta.