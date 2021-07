Un anime olimpico aprirà i Giochi di Tokyo 2020, ecco il trailer di Tomorrow's Leaves

Dopo il rinvio di un anno a causa della pandemia globale, finalmente ci siamo: i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 stanno per essere aperti. Nel pieno della cultura giapponese, però, durante la cerimonia d'inaugurazione verrà trasmesso un corto animato, ideato appositamente per questa edizione delle Olimpiadi.

A dare i natali a questo cortometraggio animato, ideato per commemorare le tanto attese Olimpiadi di Tokyo 2020, è stato lo Studio Ponoc. Prodotto per conto dell'Olympic Foundation for Culture and Heritage, Tomorrow's Leaves verrà trasmesso in tutto il mondo in streaming sul sito ufficiale dei Giochi Olimpici. L'appuntamento è da fissare per venerdì 23 luglio, un'ora prima dell'inizio della cerimonia di apertura.

Ecco la sinossi di questo particolare anime. "L'arrivo annuale della foglia messaggera è fonte di preoccupazione: c'è qualcosa d'innegabilmente sbagliato. I suoi colori solitamente vibranti e duraturi svaniscono rapidamente e improvvisamente appassisce e si sbriciola. Cinque inviati, provenienti da cinque diverse terre, vengono inviati per scoprire cosa è successo".



"Gli inviati viaggiano in una terra lontana, guidati silenziosamente da minuscoli spiriti. Ognuno di essi ha punti di forza e vulnerabilità. Competono e si sostengono a vicenda mentre si avvicinano a destinazione, affrontando terreni insidiosi. Attraverso sfide atetiche e il potere unificante dello sport, scoprono i valori positivi che derivano dalla competizione ludica".



A dirigere il corto, disegnato a mano, è Yoshiyuki Momose, che nel corso della sua carriera ha lavorato a stretto contatto con Isao Takahata per lo Studio Ghibli. A gestire il perfetto mix tra musica ed effetti sonori troviamo Takatsugu Muramatsu.

