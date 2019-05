Nell'anime di ONE PIECE arriva un nuovo e gigantesco mistero

I fan non vedono l'ora di assistere all'arco narrativo di Wanokuni, che vedrà il suo ingresso nello staff di ONE PIECE anche di Tatsuya Nagamine. Ci possiamo quindi aspettare un aumento della qualità nell'animazione, ma intanto la storia si sta ancora concentrando sul Reverie, uno degli eventi più attesi del mondo creato da Eiichiro Oda.

La prima parte della nuova fase di ONE PIECE ci ha regalato ritorni di personaggi, come Shirahoshi, Bibi e Sabo, e nuove comparse. Finora inoltre avevamo esplorato la superficie di Mary Geoise, la terra in cui vivono i famosi Draghi Celesti. I fan che si aspettavano una resa dei conti tra l'Armata Rivoluzionaria e il Governo Mondiale dovranno ancora attendere, ma intanto l'anime tratto dall'opera di Eiichiro Oda inserisce un nuovo mistero.

Come avevamo già potuto osservare dall'anteprima dell'episodio 884, la puntata 885 di ONE PIECE ci mostra un misterioso e gigantesco cappello di paglia, rinchiuso in un luogo segreto del castello di Mary Geoise e a cui ha fatto visita un misterioso individuo. Naturalmente le domande dei fan non sono tardate: sappiamo infatti che l'indumento ha un significato importante per il protagonista Monkey D. Rufy, essendogli stato passato da Shanks che a sua volta l'ha ricevuto da Gol D. Roger. Ma perché una sua variante gigante è rinchiusa in una sorta di cella?

Insomma, l'episodio 885 di ONE PIECE intitolato "Negli abissi oscuri della Terra Sacra! Un misterioso e gigantesco Cappello di Paglia!" ha lasciato più domande che altro, sperando che ottengano risposta nel prossimo periodo.