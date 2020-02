L'anime di ONE PIECE arriva in Italia! Wano in streaming simulcast su Crunchyroll

In rete era presente un buco riguardante ONE PIECE, quello dell'anime. Finora l'epica storia prodotta da Toei Animation è sempre stata disponibile solo sui canali Mediaset con doppiaggio, e nonostante i servizi streaming odierni nessuno aveva mai portato le avventure di Rufy via internet. Quella mancanza è stata colmata oggi da Crunchyroll.

A sorpresa, Crunchyroll ha annunciato tramite i suoi social l'arrivo di ONE PIECE sulla piattaforma. L'anime sarà disponibile in Europa, Medio Oriente e Nord Africa a partire dagli episodi dell'arco di Wanokuni. Come ha comunicato la piattaforma tramite il suo sito ufficiale, ONE PIECE: Wanokuni sarà disponibile ogni lunedì alle ore 17:00. Come di consueto, agli utenti premium di Crunchyroll sarà consentita la visione immediata, mentre gli altri dovranno attendere la settimana successiva per godere dell'episodio ad accesso libero.

Mano a mano su Crunchyroll saranno aggiunti anche gli episodi di ONE PIECE dei precedenti archi narrativi, anch'essi disponibili solo tramite account premium. Essendo stato l'annuncio effettuato anche tramite social italiani e comunicati italiani, è presumibile che il tutto sarà disponibile anche sottotitolato in italiano. Non è invece noto se ci sarà in futuro un doppiaggio di questi episodi né se gli inserimenti degli archi narrativi precedenti saranno limitati ad edizioni sottotitolate o comprenderanno anche quelle doppiate e andate in onda su Italia 1 e gli altri canali Mediaset. La lotta di Wanokuni si sposta su Crunchyroll.