Nell'anime di ONE PIECE arrivano i nuovi episodi dedicati al film Stampede con Boa Hancock

L'uscita del nuovo lungometraggio ONE PIECE: Stampede è vicina. Programmato per il 9 agosto, mancano poco più di due settimane all'uscita nelle sale cinematografiche giapponesi. Proprio per questo la Toei Animation ha pensato di dedicare gli episodi delle prossime due settimane di ONE PIECE alla narrazione degli eventi precedenti al film.

L'episodio 894 di ONE PIECE di questa mattina, che narrava ancora la saga di Wanokuni con i flashback dedicati a Portgas D. Ace, ha portato con sé anche la preview dell'episodio 895. E, come già annunciato, vediamo alcune scene che si ricollegheranno a ONE PIECE: Stampede. Grazie a Scotch Informer, possiamo dare uno sguardo alla clip di anteprima che potete osservare in calce.

Uno dei tanti personaggi che faranno il loro ritorno in ONE PIECE: Stampede è Boa Hancock, l'imperatrice pirata dell'isola delle amazzoni, Amazon Lily. Il membro della Flotta dei Sette parteciperà al film e sarà uno dei personaggi che appariranno anche nei due episodi speciali 895 e 896 di ONE PIECE. Nel video di 15 secondi, si vede Rufy alle prese con un gruppo di cacciatori di taglie, mentre Boa Hancock viene mostrata in due scene probabilmente seminuda alle terme. Sul finale, Rufy sembra proteggere la piratessa dal nemico.

ONE PIECE: Stampede è il lungometraggio creato per festeggiare l'anniversario dei venti anni dell'anime di ONE PIECE. Al film ha partecipato anche Eiichiro Oda, mentre la storia rivolverà intorno al nuovo festival messo su da Buena Festa e a un nuovo nemico facente parte della ciurma dell'ex Re dei Pirati, Douglas Bullet.