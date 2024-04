L'anime di ONE PIECE è diventato così bello da non avere senso

Con la storia del manga di Eiichiro Oda sempre più costellata di colpi di scena e scontri spettacolari, l'anime di ONE PIECE sta facendo di tutto per non "sfigurare" di fronte alle pazze tavole dell'autore dell'opera originaria. E ad oggi, infatti, possiamo dire che la serie TV targata TOEI abbia colmato gran parte dei grossi difetti che aveva.

Ovviamente non sto scoprendo l'acqua calda: che l'anime di ONE PIECE abbia incrementato di molto la qualità visiva è noto sin dall'inizio della saga di Wano, con Toei che all'epoca decise di rinnovare il proprio staff di animazione al fine di rivoluzionare l'intera direzione artistica.

Sembra chiaro che, a fronte degli ottimi risultati estetici raggiunti da DB Super: Broly (qui la recensione di Dragon Ball Super Broly), la compagnia abbia deciso di puntare tutto su uno stile visivo più brillante e colorato, caratterizzato da un design più morbido in grado di valorizzare il tratto tipicamente artigianale che traspare dal manga.

I risultati si sono visti sin da subito, con picchi inauditi raggiunti soprattuto nella fase finale dello scontro tra Luffy e Kaido. In quel frangente gli artisti di Toei si sono decisamente sbizzarriti nell'esaltare il Gear 5 del protagonista, dando vita a sequenze che sono già diventate iconiche e virali in tutto il mondo.

La saga di Egghead, nella sua versione animata, sembra intenzionata a proseguire su questo solco, puntando tutto su disegni raffinati, animazioni spettacolari e scelte registiche audaci, come dimostra la recentissima sequenza che inaugura il secondo, attesissimo round tra Luffy e Lucci.

Vi parla uno che, da fan e lettore del manga, aveva interrotto l'anime poco prima di Whole Cake Island, stremato ed esasperato da una messinscena incapace di evolversi, di proporre quel guizzo in più necessario per dare nuova linfa alla serie.



Per fortuna il momento è arrivato e credo che mai come oggi sia un momento straordinario per essere spettatori dell'anime di ONE PIECE. Certo, questa inversione di rotta ha anche dei lati negativi: ad esempio il ritmo della storia, ancora più lento rispetto a prima, con diversi frame o mini-sequenze che vengono costantemente riciclati e riproposti.

Ma d'altronde, si sa, la qualità ha un prezzo, e se questo è quello da pagare per lo spettacolo a cui stiamo assistendo io dico che ci sto. E voi? Seguire l'attuale anime o aspettate il remake The One Piece prodotto da Netflix?

