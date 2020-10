Nell'anime di ONE PIECE debutta il nuovo power up di Rufy

Da quando Eiichiro Oda ce li ha presentati in ONE PIECE, ci siamo ormai abituati a vedere le tre manifestazioni dell'Haki: osservazione, armatura e del re conquistatore. Ma ci sono alcune varianti che solo nelle ultime saghe di ONE PIECE stanno ricevendo degli approfondimenti. Un esempio è la possibilità di vedere nel futuro sfoggiata da Katakuri.

Un'altra è invece in corso d'approfondimento nell'attuale arco di Wanokuni. Rufy ha dovuto subire una sconfitta bruciante per mano di Kaido: i colpi del protagonista di ONE PIECE si sono rivelati praticamente inutili e per questo negli ultimi episodi ha tentato di impadronirsi di un nuovo potenziamento basato sull'Haki. Questo è il Ryou ed è un'estensione dell'Haki dell'armatura ed è giunto il momento di metterlo alla prova contro Big Mom.

A causa dell'invasione dell'imperatrice a Udon, Rufy si è trovato alle strette e in ONE PIECE 945 ha fatto sfoggio inconsapevolmente di questo nuovo potere per liberarsi dei collari che attanagliavano il suo collo e quello del vecchio Hyogoro. L'anziano prigioniero però vuole spingere il protagonista al limite e si fionda davanti a una Big Mom infuriata. Adesso Rufy dovrà fare di tutto per rispondere all'attacco dell'imperatrice col suo nuovo Haki per vedere fino a che punto l'ha imparato ad usare.

ONE PIECE sta pianificando una guerra totale, come rivelato dai titoli dei prossimi episodi dell'anime.