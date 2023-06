L'anime di ONE PIECE si ferma! Stop al prossimo episodio, ecco quando torna

La guerra di Onigashima è in scena da diversi episodi. Anche l'anime di ONE PIECE sta raccontando gli eventi che furono narrati lo scorso anno nel manga di Eiichiro Oda. Gli scontri sono all'ordine del giorno, con tante battaglie ancora da risolvere, in particolar modo quelle che coinvolgono i pirati più forti che stanno combattendo ai piani alti.

Si avvicina però sempre di più il momento in cui apparirà il Gear Fifth nell'anime di ONE PIECE. Ci sono sempre più voci sull'adattamento del capitolo 1044 e sulla sua data di uscita. Tuttavia, gli spettatori al momento devono fare i conti con una settimana di pausa. Infatti è trapelata la notizia che l'anime di ONE PIECE andrà in pausa.

Domenica 11 giugno andrà in scena regolarmente ONE PIECE 1065, con uno scontro di grande importanza. Dopodiché, domenica 18 giugno non andrà in scena l'episodio successivo, bensì un episodio recap. Verranno quindi riassunte tutte le vicende attuali e passate, facendo il punto della situazione. L'anime di ONE PIECE tornerà con l'episodio 1066 il 25 giugno, una settimana dopo la messa in onda inizialmente prevista. Non sono note le motivazioni di questo posticipo né se questo andrà a impattare con le date di trasmissione di alcuni episodi futuri molto attesi dal grande pubblico.

Intanto, anche il manga di Oda è andato in pausa a causa della necessità per l'autore di risolvere un problema con l'astigmatismo che lo perseguita da diverso tempo e che gli limita il lavoro.